أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة معاقبة كل من يدعم الإرهاب سواء كانوا أفرادا أو تنظيمات أو دول، لا سيما من يمول ويأوي القيادات الإرهابية، داعيا الشعب المصري للاصطفاف في مواجهة هذه الهجمات الخبيثة التي تستهدف البلاد