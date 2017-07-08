رحب عدد من خبراء الأمن بمقترح السفير محمد العرابى بتقدم الدول العربية اﻷربع المقاطعة لقطر بمقترح قيام الدول المنتجة للسيارات ذات الدفع الرباعى، والتى تصنع بمواصفات خاصة للعمل فى المناطق الوعرة، بإرسال أرقام شاسيهات هذه السيارات للجنة الإرهاب بمجلس اﻷمن، وخاصة الصفقات المجمعة، كما ترسل بيانات الجهة الممولة ومكان تسليم الشحنات وخط سيرها للجنة

وأكدوا أن هذا المقترح جيد وجاء فى توقيت مناسب وخطوة جديدة نحو القضاء على المحبس العمومى للإرهاب وتوجيه رسالة قوية للدول التى تقوم بدعم الجماعات الإرهابية وعند تنفيذه سترضخ هذه الدول للمحاكمات الجنائية الدولية مشددين على ضرورة تطبيقة لدحر العناصر الارهابية وتضييق الحصار على العناصر التكفيرية فى سيناء ومن ورائها .

وأكد اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمنى، أن المقترح جيد ومناسب للقضاء على منابع الإرهاب.

وأضاف عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ|بوابة الوفد|، أن هذا المقترح يعمل على تجفيف المنبع الرئيسى للقضاء على الإرهاب، فضلا عن إقناع القضاء الدولى والمحلى السبب من وضع رقم الشاسيه لتتحمل كل من الشركة المنتجة كل تحركات السيارة من مالكها وقائدها وتحديد المالك الفعلى وقتاومكانا ، مشيرا إلى أنه ليس من حق الشركات العالمية المنتجة حجب أو منع تنفيذ هذا المطلب حيث تعتبر مشاركة فى العمليات الإرهابية التى تحدث على اراضى الدول الاخرى .

وحث اللواء رفعت عبدالحميد، السلطات المصرية على سرعة الموافقة على هذا المقترح حيث انه يعتبر نوع من انواع جمع الادلة الجنائية، لافتا الى انه توضيح للجماعات الارهابية وخاصة دولة قطر اتهامها بالمشاركة فى العمليات الارهابية مثمنا المقترح بمساهمته فى إغلاق المحبس العمومى للارهاب من منع تسلل العناصر الارهابية ومنع تسريبهم بهذه السيارات.

وتوقع الخبير الأمنى ، أن المفاجأة الكبرى التى ستبهر العالم إذا كانت الجهات التى تقوم بشراء السيارات هى إحدى أجهزة المخابرات القطرية أو الأجنبية وذلك بعد اقرار لجنة الارهاب بمجلس الامن بذلك وبعد اقرار سيتم بذلك القضاء نهائيا على منابع الارهاب من هذه الدول.

ويرى طلعت مسلم الخبير الإستراتيجى، ان مقترح ارسال بيانات شاسيهات سيارات الدفع الرباعى تجربة جديدة من الممكن ان تنتج اثرها على المستوى البعيد مشيرا الى ان هذه التجربة تحتاج الى انفاس طويلة كى تنتج اثرها الايجابى فى القضاء على الارهاب .

ويرى الخبير الاستراتيجى أن عدد سيارات الدفع الرباعى كثيف ومن الصعب تطبيق هذا المقترح لصعوبة حصر هذه الاعداد من قبل الشركات مؤكدا ان هذه السيارات تستخدم فى العديد من العمليات الارهابية ويجب القضاء عليها

وأوضح اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مقترح إرسال ارقام شاسيهات سيارات الدفع الرباعى خطوة جيدة وجديدة نحو القضاء على الطرق والاساليب الجديدة لتنفيذ العمليات الإرهابية ، لافتا النظر الى ان هناك الكثير من الادلة التى تشير الى تورط قطر فى تنفيذ الارهاب.

واشار العمدة إلى أن قطر اشترت اسلحة بحوالي 65 مليار دولار لتكثيف العمليات الارهابية فى مصر والدول العربية، لافتا إلى أن هذه المقترح سيدعم قرار القوات المسلحة بعدم تحريك سيارات الدفع الرباعى داخل اراضى سيناء وان هذا المقترح سيقوم بدوره فى ردع الجماعات الارهابية والتضييق عليها وتجفيف منابع تمويلها .

واختلف معهم فى الرأي العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الارهاب الدولى ، ان هذا المقترح جاء فى توقيت غير مناسب مؤكدا ان دماء الشهداء غاليه وسيتم القصاص فى أقرب وقت والرد على الجماعات التكفيرية، لافتا إلى أن الأدلة واضحة بتورط دولة قطر فى تنفيذ هذه العمليات وسيتم محاكمتها قريبا في المحكمة الجنائية الدولية.