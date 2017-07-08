أكد الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان :أن الإتفاقية التى تمت بين الجانبين المصرى واللبنانى فى مجال الصحة والدواء تضمنت توسيع نطاق دخول المنتجات الدوائية ومستحضرات تجميل ،والمستلزمات الطبية الى السوق اللبناني، بالاضافة الى فتح أفاق جديدة لانشاء مصانع أدوية بإستثمارات مشتركة بين الجانبين المصري واللبناني

جاء ذلك عقب الاجتماع امس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللبناني غسّان حاصباني ، لوضع النسخة النهائية لاتفاقية التعاون في اطار الصحة والدواء بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة العامة بجمهورية لبنان ،بحضور السفير نزية النجاري سفير مصر بلبنان والدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة بمصر ،وذلك على هامش حضورة الملتقى الصحي الاقتصادي لاتحاد المستشفيات العربية ببيروت المنعقد برعاية الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان اتفاق الطرفين على النسخة النهائية من الاتفاقية ،والتي سيتم توقيعها مع أول زيارة للجانب اللبناني الى مصر ،حيث ستمنح الاتفاقية فرصاً كبيرة لكلا البلدين في الصناعة الدوائية ،بالاضافة الى اتاحة تبادل الخبرات في هذا المجال، بجانب عدة مجالات صحية أخرى.

وأضاف |مجاهد| :الى أن الاتفاقية تشمل سرعة تسجيل الادوية بين البلدين وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية من الأدوية الى السوق اللبناني ، حيث يمثل السوق اللبناني أحد الاسواق الدولية ذات الاولوية للمصدر المصري ،كما أن لبنان تمتلك أكبر انفاق للفرد في مجال استهلاك الدواء على مستوى الوطن العربي مع الاتجاه بمضاعفة هذا الاستهلاك نتيجة النزوح السوري اليها .