أدان الأستاذ الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة القطيف شرق السعودية، وأسفرا عن استشهاد رجل أمن سعودي وإصابة ثمانية آخرين

وأكد مفتي الجمهورية ، فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت ، أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ما يحتم علينا جميعا ضرورة التكاتف والعمل سويًّا على كل المستويات من أجل مواجهة هذا الخطر وأن الجماعات الإرهابية لا تراعى فى مؤمن إلا ولا ذمة وإنما تضرب هنا وهناك لنشر أفكارها الضالة ومناهجها المشبوهة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن عصابة التطرف والإرهاب تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، فهم لا يعرفون إلا لغة الدماء والدمار والخراب.

ودعا مفتى الجمهورية إلى ضرورة استمرار التكاتف العربى فى مواجهة قوى الشر ومن يدعمها والضرب بكل قوة على يد كل إرهابى من الجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندتها الخاصة وتسعى لنشر الفوضى والخراب والدمار فى المنطقة العربية والإسلامية ، والتصدى لهم بكل قوة وعدم التهاون معهم مطلقا .

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ، داعيا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين .