واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولاته الميدانية لمتابعة اعمال تنفيذ المشروع القومي للطرق حيث تابع اليوم اعمال تنفيذ الطريق الدائري الاقليمي في المسافة من بلبيس حتى بنها، بطول 33

5 كيلومتر، والتي تشمل 53 عملا صناعيا (27 كوبري و26 نفقا). ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وطالب الوزير بضرورة تكثيف العمل بهذا الطريق المهم وان يكون العمل على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع وان يتم موافاته بتقرير يومي عن معدلات التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيجري جولات دورية مستمرة لمتابعة التقدم في الأعمال، لافتا إلى أن أعمال تنفيذ جسر الطريق والاعمال الصناعية يجب ان تكون وفق معدلات الجودة العالية وتكون أعمال النيوجرسي على أعلى مستوى، وأن يتم وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، وتتم مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.

يذكر أن طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل، يبلغ 92 كيلومترا، ويبدأ من طريق (القاهرة - بلبيس الصحراوي)، حتى طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، والذي يتكون من القوس الشمالي الشرقي كأسبقية اولى من بلبيس الصحراوي حتى الزراعي ثم القوس الشمالي الغربي من الزراعي حتى الاسكندرية الصحراوي.

ويساهم في ربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، والمساهمة في تخفيف الحركه المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.

ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات: |الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة|، بدءا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، ويقع على هذا الشريان المهم 50 كوبري و64 نفقا، أهمها كوبري على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوي حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعي عند بنها.