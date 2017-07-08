-
رياضة
- الشامي: تحليل 1200 عينة منشطات في الموسم الجديد للدوري
- رونالدينيو يروج لكرة القدم بباكستان بعد مغادرة مصر
- كهربا يتوجه للسعودية للانضمام لاتحاد جدة
- شامي المصري يوجه الشكر للتوءم بعد رفض إنبي مد إعارته
- ليفربول ينشر أول فيديو لمحمد صلاح داخل معسكر التدريبات
- المصري يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الاستاد
- شيكابالا للاعبي الزمالك: «مباراة أهلي طرابلس حياة أو موت»
- اليوم.. الزمالك يحسم مشاركة «ريكو» في لقاء أهلي طرابلس
- فيتل الأسرع في ثالث وأخر جولات التجارب الحرة بسباق النمسا للسيارات
- كونتي يهدد بالرحيل عن تشيلسي بسبب الصفقات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي
واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولاته الميدانية لمتابعة اعمال تنفيذ المشروع القومي للطرق حيث تابع اليوم اعمال تنفيذ الطريق الدائري الاقليمي في المسافة من بلبيس حتى بنها، بطول 33
5 كيلومتر، والتي تشمل 53 عملا صناعيا (27 كوبري و26 نفقا). ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
وطالب الوزير بضرورة تكثيف العمل بهذا الطريق المهم وان يكون العمل على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع وان يتم موافاته بتقرير يومي عن معدلات التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيجري جولات دورية مستمرة لمتابعة التقدم في الأعمال، لافتا إلى أن أعمال تنفيذ جسر الطريق والاعمال الصناعية يجب ان تكون وفق معدلات الجودة العالية وتكون أعمال النيوجرسي على أعلى مستوى، وأن يتم وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، وتتم مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.
يذكر أن طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل، يبلغ 92 كيلومترا، ويبدأ من طريق (القاهرة - بلبيس الصحراوي)، حتى طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، والذي يتكون من القوس الشمالي الشرقي كأسبقية اولى من بلبيس الصحراوي حتى الزراعي ثم القوس الشمالي الغربي من الزراعي حتى الاسكندرية الصحراوي.
ويساهم في ربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، والمساهمة في تخفيف الحركه المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.
ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات: |الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة|، بدءا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، ويقع على هذا الشريان المهم 50 كوبري و64 نفقا، أهمها كوبري على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوي حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعي عند بنها.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)