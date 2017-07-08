طالب خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقليوبية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إعادة تكلفة جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% للمخابز بعد رفع أسعار الوقود ومعها الكهرباء من الشهر المقبل، التي يتم محاسبتها على أعلى شرائح الاستهلاك بما يزيد أعباء مستلزمات إنتاج الخبز مع عدم المساس بسعر الرغيف الذي يحصل عليه مستحقو الدعم بـ 5 قروش