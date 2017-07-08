-
رياضة
- الشامي: تحليل 1200 عينة منشطات في الموسم الجديد للدوري
- رونالدينيو يروج لكرة القدم بباكستان بعد مغادرة مصر
- كهربا يتوجه للسعودية للانضمام لاتحاد جدة
- شامي المصري يوجه الشكر للتوءم بعد رفض إنبي مد إعارته
- ليفربول ينشر أول فيديو لمحمد صلاح داخل معسكر التدريبات
- المصري يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الاستاد
- شيكابالا للاعبي الزمالك: «مباراة أهلي طرابلس حياة أو موت»
- اليوم.. الزمالك يحسم مشاركة «ريكو» في لقاء أهلي طرابلس
- فيتل الأسرع في ثالث وأخر جولات التجارب الحرة بسباق النمسا للسيارات
- كونتي يهدد بالرحيل عن تشيلسي بسبب الصفقات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مخابز القليوبية: إعادة تكلفة الرغيف ضرورة بعد رفع الوقود والكهرباء
طالب خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقليوبية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إعادة تكلفة جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% للمخابز بعد رفع أسعار الوقود ومعها الكهرباء من الشهر المقبل، التي يتم محاسبتها على أعلى شرائح الاستهلاك بما يزيد أعباء مستلزمات إنتاج الخبز مع عدم المساس بسعر الرغيف الذي يحصل عليه مستحقو الدعم بـ 5 قروش
وأضاف لـ|فيتو| أن هناك زيادة تصل في كرتونة الخميرة التي بها 24 باكو إلى ما يقرب من 102% التي كان يتم شراؤها بسعر 72 جنيها أصبحت حاليا بـ150 جنيها لأصحاب المخابز بجانب زيادة متطلبات متعهدي الدقيق والعمالة والمياه بما يستوجب من التموين إعادة التكلفة على وجه السرعة طبقا لما أعلنه المصيلحي في وقت سابق عن استجابته للمخابز في هذا المطلب.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)