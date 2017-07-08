اخبار مصر
-
رياضة
- الشامي: تحليل 1200 عينة منشطات في الموسم الجديد للدوري
- رونالدينيو يروج لكرة القدم بباكستان بعد مغادرة مصر
- كهربا يتوجه للسعودية للانضمام لاتحاد جدة
- شامي المصري يوجه الشكر للتوءم بعد رفض إنبي مد إعارته
- ليفربول ينشر أول فيديو لمحمد صلاح داخل معسكر التدريبات
- المصري يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الاستاد
- شيكابالا للاعبي الزمالك: «مباراة أهلي طرابلس حياة أو موت»
- اليوم.. الزمالك يحسم مشاركة «ريكو» في لقاء أهلي طرابلس
- فيتل الأسرع في ثالث وأخر جولات التجارب الحرة بسباق النمسا للسيارات
- كونتي يهدد بالرحيل عن تشيلسي بسبب الصفقات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس مضارب دمياط: طالبنا التموين بعدم إعلان سعر توريد الأرز
08
يوليو
2017
14:45 PM
بواسطة
طالب عبد الفتاح غنيم، رئيس مضارب دمياط وبلقاس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الوزارة بعدم الإعلان عن سعر توريد طن أرز الشعير من المحصول الجديد الذي سيبدأ في منتصف شهر أغسطس المقبل
وأضاف لـ|فيتو| أن هذا المطلب جاء أثناء زيارة الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للمضارب خلال الأسبوع الماضى بجانب توفير التمويل لشركات المضارب للدخول كمشتر مع القطاع الخاص وترك محصول الأرز للعرض والطلب، لافتا إلى أن الإعلان عن السعر سيدفع القطاع الخاص إلى المضاربة برفع توريد الطن للاستحواذ على أكبر كمية من المحصول لصالحه على حساب هذه السلعة الإستراتيجية لمقررات البطاقات التموينية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع