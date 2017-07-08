طالب عبد الفتاح غنيم، رئيس مضارب دمياط وبلقاس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الوزارة بعدم الإعلان عن سعر توريد طن أرز الشعير من المحصول الجديد الذي سيبدأ في منتصف شهر أغسطس المقبل

وأضاف لـ|فيتو| أن هذا المطلب جاء أثناء زيارة الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للمضارب خلال الأسبوع الماضى بجانب توفير التمويل لشركات المضارب للدخول كمشتر مع القطاع الخاص وترك محصول الأرز للعرض والطلب، لافتا إلى أن الإعلان عن السعر سيدفع القطاع الخاص إلى المضاربة برفع توريد الطن للاستحواذ على أكبر كمية من المحصول لصالحه على حساب هذه السلعة الإستراتيجية لمقررات البطاقات التموينية.