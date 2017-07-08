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بالصوت.. الجنزوري: شائعة وفاتي وراءها «مريض وربنا يشفيه»
08
يوليو
2017
11:43 AM
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أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه لن يرد على مطلق شائعة وفاته، قائلا:«انسى إني أرد»
وأوضح أن من أطلق تلك الشائعة مريض نفسي، كما رفض أن يوجه أي رسالة للشعب المصري قائلًا:|سيب الشعب في حاله|، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي.كان مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خبر وفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
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