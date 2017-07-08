أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه لن يرد على مطلق شائعة وفاته، قائلا:«انسى إني أرد»

وأوضح أن من أطلق تلك الشائعة مريض نفسي، كما رفض أن يوجه أي رسالة للشعب المصري قائلًا:|سيب الشعب في حاله|، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي.كان مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خبر وفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق.