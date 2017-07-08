وقال الوزير إن توفير تلك الفرص يأتي نتاج جهد متواصل من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات مصر بالخارج لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري بالخارج.وطالب |سعفان| الشباب بضرورة التمثيل الجيد لمصر بالخارج، وبذل قصارى جهدهم في العمل بأمانة وإخلاص حتى يكونوا سفراء لبلدهم ويتيحوا مزيدا من فرص العمل لغيرهم من الشباب من خلال السمعة الطيبة للعامل المصري.كما أكد أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية باعتبارها الدرع الواقي لكل العمال المصريين بالخارج، مضيفا أن هذا التواصل يفيد العامل في التعرف على حقوقه وواجباته ويسهم في خلق نوع من الروابط الإيجابية بين المصريين في الخارج، منوها أنه في حالة حدوث أي مشكلة للعامل عليه التوجه للسفارة المصرية لبحث إمكانية حلها بالطرق القانونية الصحيحة وذلك حرصا على حقوق العاملين المصريين بالخارج.وناشد الوزير الشباب المصري الباحث عن فرص عمل بالخارج في حالة حصوله على عقد عمل من أي شركة أن يتوجه على الفور لوزارة القوى العاملة أو مديرياتها بالمحافظات، للتأكد من مصداقية العقود وصحتها قبل دفع أي مبالغ مالية، وذلك حرصا من الوزارة على ألا يقع أي شاب مصري فريسة للنصب والاحتيال.وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته للمسئولين بالوزارة، لعقد لقاءات مع العمال المسافرين لتوعيتهم بالقواعد والقوانين التي تسري في البلد المسافرين لها حتى لا يقعوا - من باب عدم المعرفة - بقوانين العمل والإقامة أو في أي مشكلات. وقد تسلم العقود كل من: أحمد محمد جاد الرب، طارق المهدي محمد على، إسلام عبد الحميد محمد طلعت، حسين عبد الحكيم عبد الشافي، محمود محمد على وزيري، محمد فوزي عبد التواب أحمد، أيمن عبد المنعم عبد الحميد، إبراهيم أحمد إبراهيم حسن، هشام عبد التواب نعمان عبد العال، محمد إبراهيم إبراهيم، أحمد جلال محمد جلال، إسلام إبراهيم عباس إبراهيم، دسوقي عادل دسوقي فارس، بدري فتحي أحمد إسماعيل، إبراهيم مرتضى أحمد محمد، سامح عبد القادر أحمد الدسوقي، فؤاد حامد أحمد أبو الغيط، محمد عويس شعبان محمد، إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد، حسين قرني خليفة.وعلى كل من: محمد عبد اللطيف محمود، والسيد محمد المرسي على، سعيد زكي عبد الحميد، أحمد مصطفى محمد متولي، هيثم سيد محمود محمد، إبراهيم مرتضى أحمد محمد، عبد الله محمد عبد الغفار يوسف، تامر سيد محمد، سرعة التوجه للوزارة لاستلام عقود العمل الخاصة بهم.