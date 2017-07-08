تسير اليوم السبت، شركة الخطوط السعودية 21 رحلة جوية لعودة 6 آلاف و800 معتمر إلى مطار القاهرة الدولي، ضمن جسرها الجوي لعودة المعتمرين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تسير الخطوط الجوية السعودية 16 رحلة جوية من مطار جدة الدولي بينها 8 رحلات إضافية يتم إنهاء إجراءاتها من مبني الركاب القديم رقم 1 بمطار القاهرة، فيما يتم إنهاء إجراءات باقي الرحلات من مبنى الركاب الجديد رقم 2 ومن الأماكن المخصصة لهم.وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تنظم أيضا الخطوط السعودية 5 رحلات من مطار المدينة المنورة، لعودة 6 آلاف و800 معتمر ضمن جسرها الجوي لعودة المعتمرين.