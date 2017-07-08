استهل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بدعوة الحاضرين من ممثلي الدول العربية المشاركة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة المصرية والذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم في رفح

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي تعقد برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، ومشاركة ممثلي وزارات الزراعة من 8 دول عربية منها: |اليمن، ليبيا، الجزائر، العراق، الأردن، وجزر القُمر|.​