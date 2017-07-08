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الأزهر يطلق حملة توعوية دعما لأبطال مصر من الجيش والشرطة
أطلق مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، حملة توعوية وتثقيفية إلكترونية للتوعية بقيمة الجندي المرابط وفضل الشهادة ودور المواطنين في دعم جيشهم وشرطتهم حفاظا على الأرواح والبلد وحفظ الكرامة وجزاء الخائن لوطنه
تضمنت الحملة رسائل قصيرة توضح قيمة الجندي المرابط والحارس لبلده والمدافع عنها، ومكانة الشهيد وصبر أهله في الإسلام، ومرتبة الداعمين والمساندين لجيوشهم والداعمين لجندهم.
كما تضمنت أيضا رسائل عن جزاء الخائنين لبلدهم، إضافة إلى مقالات عن دور المواطنين في دعم جيشهم وشرطتهم حفاظا على الأرواح والبلد وحفظ الكرامة.
كان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعى شهداء الواجب الوطني الذي استشهدوا، أمس الجمعة، جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددا من نقاط التمركز الأمني جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء .
وأكد أن هؤلاء الشهداء البواسل قدموا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره، مشددًا على أن دمائهم الطاهرة ستظل لعنة على هؤلاء الجبناء الخونة وداعميهم من الداخ
ل والخارج، مطالبا بضرورة توحيد الجهود الدولية ووضع إستراتيجية واضحة في مواجهة الجماعات والدول الداعمة للإرهاب والراعية له.
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