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جامعة الأزهر: أبطال القوات المسلحة قدموا أرواحهم فداء للوطن
نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، شهداء الوطن الذين استشهدوا الجمعة، جراء العملية الإرهابية الغادرة التى استهدفت النيل من خير أجناد الأرض بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء
وأوضحت الجامعة فى بيان لها، أن أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أرض سيناء الغالية تلك الأرض المباركة، وأشادت بالجهود المخلصة والدماء الطاهرة التى تسيل فى سبيل الحفاظ على الوطن والتى يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل.
وأكدت الجامعة أن نجاح أبطال القوات المسلحة فى سرعة القصاص للشهداء من الإرهابين يعد رسالة واضحة لداعمى الإرهاب أن جيش مصر يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر، كما أكدت أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تستطيع النيل من عزيمة المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارًا على هزيمة الإرهاب ودحره والقضاء عليه من جذوره.
وفى ختام بيانها تقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء لأسر وأهالي الشهداء، ودعت الشعب المصرى بجميع فئاته وطوائفه إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.
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