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مزاد علني لبيع 30 محلا تجاريا ووحدات إدارية ومهنية بـ6 أكتوبر
صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم بيع 20 محلًا تجاريًا، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 11م2 و67م2، كما سيتم بيع 10وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 33م2 و67م2، وذلك في مزاد علني
قال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: إنه تم طرح 202 باكية بمبنى السويقة بمحور خدمات ابني بيتك، بنظام مقابل الانتفاع السنوى لـ3 سنوات، وذلك في مزاد علني.
وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية: تم طرح حق الانتفاع لنشاط معرض لبيع منتجات بجوار مبنى (د)، بالمنطقة 15، ونشاط معرض لبيع منتجات بمنطقة 17، بجوار صيدلية العزبي، بمساحة 12م2، بمركز مارينا العلمين السياحى، لموسم صيفي واحد، وذلك في مزاد علني.
وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم تنفيذ سوق تجارية إدارية بالحي الثاني، بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أوضح المهندس محمود رزق النجدي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنسيق الموقع العام شاملًا الري للمجاورتين الأولى والرابعة لمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأشارت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه تم طرح أعمال جمع ونقل القمامة، ونظافة الشوارع والميادين للمرحلة الأولى، بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة.
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