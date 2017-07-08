نعى المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية، شهداء الواجب الوطنى من أبناء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن خلال مواجهتهم مع عناصر الإرهاب الغادر، على أرض مدينة رفح بشمال سيناء

وقدم الوزير خالص التعازى إلى أسر الشهداء داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن ينعم على المصابين بسرعة الشفاء، مؤكدًا أن مصر قادرة على دحر الإرهاب، وأن الشعب المصرى يصطف بجميع فئاته خلف رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يعدون سيف الوطن ودرعه في مواجهة أيادى الإرهاب الخسيس.