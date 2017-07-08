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إلغاء إقلاع 5 رحلات جوية بمطار القاهرة
08
يوليو
2017
09:43 AM
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إلغاء إقلاع 5 رحلات جوية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 104 المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 484 المتجهة إلى القصيم، فضلا عن وصول إخطارا آخر من شركة بدر للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 161 المتجهة إلى الخرطوم.وأضافت المصادر أن سلطات المطار نقلت أيضا إخطارا من شركة تاركو للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 113 المتجهة إلى الخرطوم، وإلغاء رحلة شركة إير كايرو للطيران رقم 475 المتجهة إلى جدة بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها. وأشارت إلى أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.
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