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شروط ومواعيد قبول دفعة جديدة بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج بعين حلوان
أعلنت المدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بعين حلوان عن قَبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2017/2018 وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2017 لغة إنجليزية فقط، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من 9 / 7 / 2017 إلى 24/ 8 /2017
الأوراق والمستندات المطلوبة: ا- أصل استمارة النجاح في الإعدادية + صورة منها. 2- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر + عدد 3 صور منها. 3- عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة. 4- عدد 1 طابع دعم مشروعات تعليمية فئة واحد جنيه. 5- عدد 1 طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه. 6- عدد 1 طابع تنمية موارد فئة عشرة قروش. 7- عدد 10 أظرف بريد على كل ظرف فئة أربعة جنيهات ونصف. 8- بيان نجاح (الحاصلين على الإعدادية من خارج منطقة حلوان التعليمية). 9- حافظة بلاستيك شفاف لحفظ المستندات.10- نموذج كشف طبي من مستشفى النصر بحلوان. *نبذة عن المدرسة: أنشئت المدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج الإنتاج الحربي عام 1957 لإعداد العمالة الفنية المدربة في المجالات الصناعية للشركات التابعة له.تم تطوير مركز التدريب من خلال: تحديث المناهج والبرامج.تأهيل المدرسين والمدربين وحصول المدربين على الشهادات المعتمدة.تحديث الورش والمعامل وتوفير مساعدات التدريب ووسائل الإيضاح.ميكنة الأنظمة الموجودة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.إنشاء تخصصات جديدة (حاسبات – إلكترونيـات – كيمياء – الماكينات الرقمية CNC – الوميتال – دوائر التحكم المنطقى PLC).الجدير بالذكر أن المدرسة الفنية للإنتاج الحربي حاصلة على الجودة في التعليم من الهيئة المصرية لاعتماد جودة التعليم - المدرسة الوحيدة بالجمهورية - حتى تاريخه.وتتكون هيئة التدريس من 87 مدرسا من الحاصلين على الشهادات العليا، 248 مدربا مؤهلا في التخصص، كما يوجد بالمدرسة 20 فصلا للدراسة النظرية و18 معملا تغطي التخصصات المختلفة.العنوان: قطاع التدريب داخل م/99- عين حلوان.المدير المسئول:المهن التي يتم التدريب عليها: (صيانة الأجهزة المنزلية - صيانة أجهزة التبريد والتكييف - اللحام المعدني - تشغيل ماكينات CNC - تشغيل المعادن على الماكينات - الحاسب الآلى - صيانة الأجهزة الإلكترونية).تليفون: 25552169أسلوب التسجيل للدورات: (هاتفيا: 25552196 – أو عن طريق الحضور وتسليم الأوراق).الأوراق المطلوبة: صورة شهادة الميلاد – صورة بطاقة الرقم القومي- عدد 2 صورة.
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