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اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمناقشة ضبط الأسواق.. غدا
08
يوليو
2017
07:44 AM
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قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية: إنه سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الجهاز برئاسة اللواء عاطف يعقوب غدا الأحد، وذلك لمناقشة أوضاع الأسواق
وأضافت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لـ|فيتو|، أن الاجتماع سيناقش ما تم اتخاذه من قرارات بجانب متابعة ضبط الأسواق لحماية المستهلكين وما تم إنجازه في التعامل مع الشكاوى التي تلقاها الجهاز وتأثير تداعيات رفع أسعار الطاقة على أسعار المنتجات والخدمات والآليات التي يتم العمل من خلالها لحماية المواطنين من تجاوزات التجار بالأسواق بزعم وجود تكلفة غير مبررة.
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