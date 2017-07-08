أعلنت الوحدة المحلية بمركز الواحات البحرية، عن التعريفة الجديدة لأسعار سيارات المحاجر، وذلك بعد زيادة أسعار الوقود، حيث كانت تعريفة نقلة الرمل الواحدة 200 جنيه، وأصبحت 240 جنيها

أما سيارات نقل الطوب الحراري فأصبح سعر النقلة الواحدة 580 جنيها بدلا من 480 جنيها، وبالنسبة لسيارات |بلوك| الحجر الجيري، أصبح سعر النقلة 770 جنيها بدلا من 720 جنيها.ووجه تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية، الإدارات المعنية بمراقبة السائقين، وسؤال المواطنين عن الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، عن طريق الأكمنة المتحركة والحملات واللجان، لضبط السائقين المخالفين.