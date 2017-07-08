يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقى أنحاء الجمهورية نهارا لطيف ليلا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الغرب أحيانا.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 37الإسكندرية 24 31مطروح 23 31بورسعيد 25 32دمياط 24 32بلطيم 24 33الإسماعيلية 21 38السويس 22 38العريش 24 33نخل 20 35طابا 22 35الطور 26 36مرسى علم 29 35الغردقة 29 37شرم الشيخ 28 38رفح 23 32كاترين 20 33سيوة 23 37المنيا 24 37الفيوم 24 37رأس سدر 24 37أبو سمبل 25 38وسط الدلتا 24 35أسيوط 24 37سوهاج 25 37الأقصر 25 38أسوان 27 39شلاتين 28 39حلايب 30 38 الوادي الجديد 26 38قنا 27 38نويبع 27 37السلوم 21 33