وكتب |عبد السلام|، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جيشنا القوي الأمين يومًا بعد يوم يثبت أبطال قواتنا المسلحة البواسل أنهم قادرون على دحر قوى الشر والإرهاب؛ فبشجاعة وبسالة منقطعة النظير يتصدى أبطال القوات المسلحة البواسل للهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من إخوتنا الأبرار من جنود مصر الأحرار برفح بمحافظة شمال سيناء».وتابع: كلنا ثقة ويقين في فشل قوى الغدر والإرهاب والجماعات الغادرة ومن ورائها دول داعمة وراعية للإرهاب في النيل من عزيمة وتماسك الشعب المصري الأبي الذي يصطف خلف القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل في مواجهة قوى الشر والإرهاب التي تستهدف أمن مصر ووحدتها.وأضاف |عبد السلام|، هذه الدماء الطاهرة التي تروي أرض سيناء تبث فينا عزيمة الاجتهاد والإصرار على البناء والإخلاص لأوطاننا وديننا وتوجه رسالة قوية إلى قوى الإرهاب الغادر وداعميها ومموليها بأن مصر لديها أبطال قادرون على الذود عن تراب هذا الوطن الغالي ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها».وكان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أكد نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.كان المتحدث العسكري أكد في بيان له، أمس الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات، مشيرا إلى أن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.