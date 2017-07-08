قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية: إن الجبهة الجديدة لأيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، حيلة جديدة لإبقاء مصادر التمويل الخارجية، على رادار إخوان المهجر، المناصرين لنور وزمرته

وأضاف «ربيع» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الحركة من بدايتها، افتقدت الزخم الشعبي والسياسي ولم يهتم بها أحد، لذا ستلقى مصير الحركات السابقة، التي دشنت لإبقاء التمويل الخليجي، لمطاريد المعارضة، الذين يقتاتون من رحم أزمة الإخوان مع الدولة المصرية.كان أيمن نور، وطارق الزمر، وقطب العربي، وأسامة سليمان، وصلاح عبد المقصود، دعوا إلى تأسيس ما يسمى |الجبهة الوطنية المصرية|.