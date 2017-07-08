فوجئ طاقم ضيافة مصر للطيران في رحلة لندن رقم 779، أمس الجمعة، بقيادة كابتن محمد عصام، براكبة إنجليزية كتبت على رأسها: |إنه يوم عيد ميلادي|

واحتفل طاقم الضيافة |رشا الحمامصى، رانيا عادل، سارة ناجى، دينا محمد|، بها بطريقتهن واشترين هدية رمزية لها من المبيعات الموجودة على الطائرة. وتصادف وجود لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الكابتن محمد النني على نفس الرحلة، والذي تفاعل مع الموقف وقدم الهدية لها وأعرب عن فخره وسعادته بمصر للطيران وما تقدمه لعملائها من لمسات إنسانية تعكس عظمة المصريين.