اتشحت مدينة طوخ بالقليوبية بالسواد عقب إعلان استشهاد النقيب خالد المغربي، في الهجوم الإرهابي أمس بمدينة رفح

وتوافد الأهالي على منزل الشهيد لمواساة أسرته في انتظار وصول الجثمان، حيث من المقرر تشييعه لمثواه الأخير في جنازة عسكرية اليوم.

وأعرب أهالي طوخ أنهم يعيشون ليلة سوداء في انتظار جثمان البطل، معربين عن حزنهم الشديد لسقوط أحد أبناء المحافظة جراء الأعمال الإرهابية في سيناء، مؤكدين أنهم يحتسبونه شهيدًا عند الله.

وندد الأهالي بالعمليات الإرهابية التي تغتال أرواح الأبرياء، وخير أجناد الأرض، مؤكدين أن الشهيد كان مثالا للطيبة والأخلاق الحسنة.