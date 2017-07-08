وأشار «الصالحي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن المجلس منوط به وضع مدونة سلوك تحكم الأداء الصحفي والإعلامي على حد سواء، بصدد إصدارها.وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاطب في وقت سابق، مجلس الوزراء، لنقل تبعية إصدار التصاريح للمراسلين الأجانب إليه، وشمل الخطاب رؤية المجلس بشأن أهمية نقل تبعية إصدار هذه التصاريح.وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إنه من الأفضل أن تكون إصدار التصاريح والإدارة تحت إشراف المجلس، لافتا إلى أن المجلس موكل له إصدار تصاريح المراسلين الأجانب والمتابعة والتقييم، وذلك طبقا للقانون.