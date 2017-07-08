استقبل مطار القاهرة الدولي، 5 أفواج سياحية من مختلف الجنسيات في زيارة تستغرق أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات

وقالت مصادر بمطار القاهرة: إن الأفواج السياحية وصلت على متن عدة رحلات دولية، وشملت جنسيات من إندونيسيا والصين وبعض الدول الأوروبية وضمت 487 سائحا، وتم إنهاء إجراءات خروجهم من صالات الوصول بمعرفة شرطة السياحة بالتنسيق مع مندوبي شركات السياحة إلى فنادق إقامتهم بالقاهرة والجيزة.