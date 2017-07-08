قال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن النقابة عندما تكلف لجنة للدفاع عن أعضائها تتبع عددا من الإجراءات، على رأسها تشكيل هيئة دفاع من أعضاء النقابة العامة وعدد من المحامين الموكلين عن الأعضاء المحتجزين

وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن اللجنة تقدم تقريرًا مفصلا بالوضع القانوني للمحامين المحتجزين إلى النقيب العام، لدراسة الخطوات والإجراءات القانونية التي ستتخذها، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قرر تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة الأربعاء الماضي؛ بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.وأكد «عاشور» في بيان له، أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، متابعا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة».