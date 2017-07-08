-
رياضة
- اشيامبونج: هساند الزمالك في برج العرب وأتمنى رؤية جماهير الأبيض
- رءوف خليف معلقا لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس
- بدر رجب يرد على اتهامات مجاملة نيدفيد في الأهلي
- نشرة الرياضة.. ودولة آسيوية تنظم المونديال بديلا لقطر الأعلى قراءة
- كوكا «سبورتنج» يواجه بنفيكا بالجولة الأولى للدوري البرتغالي
- 23 يوليو انطلاق معسكر «المحليين» بدون لاعبي القطبين
- وكيل سيسيه: رئيس أسوان يحتجز اللاعب في مكان غير معلوم
- منتخب «السلة» يلتقي اليابان في دور تحديد المراكز بالمونديال
- أمريكا تتأهل لقبل نهائي مونديال السلة بالقاهرة
- موراي يتجاوز مواجهة صعبة امام فونيني ليبلغ دور 16 في ويمبلدون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
لجنة الدفاع عن المحامين السبعة تقدم تقريرا مفصلا للنقيب العام
قال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن النقابة عندما تكلف لجنة للدفاع عن أعضائها تتبع عددا من الإجراءات، على رأسها تشكيل هيئة دفاع من أعضاء النقابة العامة وعدد من المحامين الموكلين عن الأعضاء المحتجزين
وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن اللجنة تقدم تقريرًا مفصلا بالوضع القانوني للمحامين المحتجزين إلى النقيب العام، لدراسة الخطوات والإجراءات القانونية التي ستتخذها، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قرر تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة الأربعاء الماضي؛ بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.وأكد «عاشور» في بيان له، أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، متابعا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة».
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)