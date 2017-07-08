اخبار مصر
-
رياضة
- اشيامبونج: هساند الزمالك في برج العرب وأتمنى رؤية جماهير الأبيض
- رءوف خليف معلقا لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس
- بدر رجب يرد على اتهامات مجاملة نيدفيد في الأهلي
- نشرة الرياضة.. ودولة آسيوية تنظم المونديال بديلا لقطر الأعلى قراءة
- كوكا «سبورتنج» يواجه بنفيكا بالجولة الأولى للدوري البرتغالي
- 23 يوليو انطلاق معسكر «المحليين» بدون لاعبي القطبين
- وكيل سيسيه: رئيس أسوان يحتجز اللاعب في مكان غير معلوم
- منتخب «السلة» يلتقي اليابان في دور تحديد المراكز بالمونديال
- أمريكا تتأهل لقبل نهائي مونديال السلة بالقاهرة
- موراي يتجاوز مواجهة صعبة امام فونيني ليبلغ دور 16 في ويمبلدون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
خبير إستراتيجي: قوات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر فادحة
08
يوليو
2017
01:44 AM
بواسطة
أكد اللواء نصر سالم، الخبير الإستراتيجي، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، أن العملية الإرهابية التي ارتكبتها العناصر التكفيرية أمس الجمعة في سيناء كانت بمثابة اختبار لرجال الجيش المصري الذين ردوا ببسالة واستطاعوا تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة
وأضاف |سالم| لـ|فيتو|، أن مصر ورئيسها يعرفون جيدا الدول التي تستهدف أبناءنا وأمننا، ونحاول جاهدين الأخذ بالثأر سواء في ميدان القتال من العناصر المنفذة أو المهربين القادمين عبر الحدود، لافتا إلى أن ما حدث أمس يضاعف فاتورة الثأر التي ستدفعها الدول الداعمة للإرهاب التي تحاول إظهار مصر أمام العالم بأنها تعاني من الإرهاب، لكن رعاة الإرهاب مخطئون في ظنهم.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع