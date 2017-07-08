أكد اللواء نصر سالم، الخبير الإستراتيجي، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، أن العملية الإرهابية التي ارتكبتها العناصر التكفيرية أمس الجمعة في سيناء كانت بمثابة اختبار لرجال الجيش المصري الذين ردوا ببسالة واستطاعوا تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة

وأضاف |سالم| لـ|فيتو|، أن مصر ورئيسها يعرفون جيدا الدول التي تستهدف أبناءنا وأمننا، ونحاول جاهدين الأخذ بالثأر سواء في ميدان القتال من العناصر المنفذة أو المهربين القادمين عبر الحدود، لافتا إلى أن ما حدث أمس يضاعف فاتورة الثأر التي ستدفعها الدول الداعمة للإرهاب التي تحاول إظهار مصر أمام العالم بأنها تعاني من الإرهاب، لكن رعاة الإرهاب مخطئون في ظنهم.