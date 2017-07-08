قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إن هناك احتياج شديد لوجود المعارضة داخل البرلمان، مشيرا إلى أن تكتل 25_30، هو الوحيد الذي يعبر عن أغلبية الشعب المصري

وأضاف الحريري، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: أعتقد أن هناك احتياجا شديدا لوجود الكتلة داخل المجلس؛ نظرا لقيامه بدور مهم للغاية، ليس لدينا غير التزام واحد داخل المجلس وهو اللائحة.وتابع الحريري: لا ننكر أن هناك تطورا في إدارة جلسات البرلمان من قبل رئيس المجلس، وعليه الالتزام الكامل بلائحة التصويت الإلكتروني على كل القرارات والقوانين، وإذاعة الجلسات على الهواء.