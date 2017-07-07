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الوطنية للصحافة: نناشد أهالي سيناء تقديم دور تاريخي في محاربة الإرهاب
تنعى الهيئة الوطنية للصحافة شهداء مصر الأبطال، الذين سقطوا في معركة العزة والكرامة دفاعا عن تراب الوطن، ضد أسوأ الغزاة في التاريخ، وتؤكد أن الحسم قادم بإذن الله، لصالح هذا الشعب الذي يحب الحياة، لتطهير البلاد من اعداء الحياة
وتدعو الهيئة كل المصريين إلى الاصطفاف خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم، في مواجهة قوى الشر الخارجية، وعلى رأسها إمارة قطر المارقة، بعد أن فقد أميرها الطائش عقله، ويعمد إلى توجيه طعنات غادرة لمصر وشعبها، ردا على الحصار المفروض عليه، وتثق تماما في قدرة الدولة المصرية، على رد الصاع صاعين، وأخذ ثأر كل شهيد، وكل نقطة دماء اريقت علي ارضنا الطاهرة.
وتقدم الهيئة خالص التعازي لاهالي الشهداء، وندعو الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، فقد استشهدوا ثمنا لحياتنا ، ودفاعا عن وطن عظيم ،ارادت الجماعة الارهابية ان تجعل سيناء ساحة لعتاه الارهاب والإجرام، وتناشد اهالي سيناء الشرفاء ان يتسلحوا بالشجاعة والبطولة كعهدنا بهم، وأن يكون لهم دور تاريخي في الحرب ضد الإرهاب، كعهدنا بهم في كل الحروب التي خاضتها مصر، وان يكونوا عونا لقوات انفاذ القانون، مؤكدين ان التفجيرات الغادرة، لن تفرق بين ابطال الجيش والشرطة وبين المدنيين، وسوف يأتي يوم قريب يحتفل فيه الشعب المصري كله ، بتطهير سيناء من كل صنوف الارهاب ، وان يوم النصر لقريب.
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