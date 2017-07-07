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معاناة الأطباء البيطريين بسبب ندرة التعيين في الوحدات
أكد الدكتور تامر سمير، عضو نقابة البيطريين، أن الأطباء البيطريين يعانون من ندرة التعيين في الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية
وأضاف سمير في تصريحات خاصة لـ |بوابة الوفد|، أن في عصر الرئيس السابق محمد مرسي، وحكومة الدكتور هشام قنديل، طالبنا بحل مشكله التعيينات ونظمنا مظاهرات، لذلك وصل لنا توصية بحصر أعداد الراغبين في التعيين واتضح أن عددهم 6500 بيطري.
وأفاد سمير بأن مجلس الوزراء أرسل إلينا الرد بعدم إمكانية تعيين جميع البيطريين مرة واحدة، وسيتم التعيين على ثلاث سنوات، قائلاً: |من هنا بدأنا رحلة البحث عن وظيفة للبيطري، فأول تعيين كان لـ2156 بيطريا على مستوى الجمهورية|.
وعن تنفيذ التعيين البيطري، فقد لفت سمير إلى أن كل التعيينات توقفت ولم ينفذ أي شيء من وعود المسئولين، عقب إعتراض محافظي الغربية وقنا وأسيوط إينذاك، الذين عللوا عدم التنفيذ بأن هناك محسوبية ورشاوى لنيل غير المستحقين للوظيفة المعروضة.
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