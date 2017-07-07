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خبير أمنى: هجوم رفح جاء ردا على مقاطعة قطر
أكد العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة ومكافحة الإرهاب الدولى، أن الهجوم الذى شنته العناصر التكفيرية صباح اليوم الجمعة على إحدى نقاط التمركز بجنوب رفح، متوقع حدوثه، وذلك ردا على مقاطعة مصر لدولة قطر
وأضاف صابر فى تصريحات خاصة ل|بوابة الوفد| ، أن قطر تحاول إثبات تواجدها على الساحة ونفى تهمتها بدعم الإرهاب، مشيرا إلى أنها محاولة فاشلة منها فى زعزعة استقرار الوطن، حيث أن مصر تمتلك أدلة قاطعة فى إثبات تورطها فى القيام بالعمليات الإرهابية.
ووجه صابر رسالة إلى عناصر القوات المسلحةالمقاتلين فى سيناء قائلا |اصبروا وصابروا ورابطوا، واعبدوا ربكم|، وذلك للقضاء على الجماعات التكفيرية فى أرض الفيروز.
الجدير بالذكر أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناءقد نجحت صباح اليوم فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من عدد (40) فرد تكفيرى وتدمير عدد (6) عربة وتعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة نتج عنها إستشهاد وإصابة عدد (26) فرد من أبطال القوات المسلحة وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.
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