نعى سامح عاشور نقيب المحامين، شهداء الجيش الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأسود اليوم الجمعة في سيناء أثناء قيامهم بواجبهم في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد واصابة 26 فرد من أبطال القوات المسلحة، نتيجة انفجار عربات مفخخة بإحدى النقاط، بحسب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

وأعلن «عاشور» في بيان اليوم، دعم نقابة المحامين للخطوات التي تتخذها مصر مع أشقائها في دول الخليج لاقتلاع جذور الإرهاب والدول الداعمة له وضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي مع مصر وأشقائها لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأضاف: «فداحة الثمن الذى تدفعه مصر من دماء أبنائها في مثل هذه العمليات القذرة هي فاتورة غالية تدفعها مصر نيابة عن العالم وهى لن تثنيها عن مواصلة المضي نحو مكافحة الإرهاب والعناصر الارهابية والقوى الداعمة له، أيا كانت مكانتها».

وأكد «عاشور» أن نقابة تقف مع الدولة المصرية في محاربتها للإرهاب باسم العالم، وانها لن تنسي الثأر من الإرهابيين ومن يدعمهم من دول وجماعات وتقدم هؤلاء الشهداء باسم العالم الحر كله.

وتقدم «عاشور» بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وذويهم، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.