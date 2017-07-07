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ننشر صورة العقيد أحمد منسي شهيد هجوم رفح
نشرت صفحة اتحاد قبائل سيناء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا للعقيد أحمد منسي أحد شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم، خلال إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح
وقالت الصفحةف يتعليقها على الصور: |شهيد يلحق بشهيد، العقيد منسي قائد قوات الصاعقة بالبرث يرتقي صباح اليوم شهيدًا ولا حول ولا قوة الا بالله|.
كان المتحدث العسكري قد أكد أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من عدد 40 فرد تكفيرى وتدمير عدد 6 عربة.
وأضاف في بيان له أنه قوات إحدى النقاط تعرضت لإنفجار عربات مفخخة نتج عنها إستشهاد وإصابة عدد 26 فرد من أبطال القوات المسلحة وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.
كما نعت القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
شاهد الصور:
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