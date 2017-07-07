أعلنت مشيخة الأزهر، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، 2016/2017، للدراسة بمعهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة، بالمرحلة الثانوية

وأوضحت المشيخة أنه يجب توافر الشروط التالية في الطلاب المتقدمين :

1- الحصول على الشهادة الإعدادية، بنسبة لا تقل عن 70% من مجموع الدرجات، الحاصل عليها الطالب.

2- اجتياز الاختبارات التحريرية، والشفهية، والمقابلة الشخصية.

3- اجتياز الاختبارات المقررة في القرآن الكريم (فيما تمت دراسته).

4- الالتزام بلائحة عمل الشعبة الإسلامية بالمعهد، والضوابط والأحكام الداخلية المنظمة للإقامة.

5- اجتياز الكشف الطبي المقرر (لمن تم ترشيحهم).

وأوضحت المشيخة أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسة، عليهم التقدم إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابعين لها، في موعد أقصاه 30 يوليو 2017م، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

1- صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، مع تقديم الأصل؛ للاطلاع عليه عند التقديم.

3- صورة من شهادة الميلاد، مع تقديم الأصل؛ للاطلاع عليه عند التقديم.

4- استمارة التقديم.

5- ثلاث صور شخصية حديثة (4×6).