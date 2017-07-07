

قام المحافظ بتفقد موقف سيارات المنيب للأقاليم والخاص بالمحافظات القبلي وشدد على السائقين بالالتزام بالزيادة المقررة مؤكدًا أنه تم مراعاة مصلحة الطرفين السائق والمواطن.

كما قام بالاستفسار من الركاب عن الأجرة التى طلبها السائق منهم واستمع المحافظ إلى بعض شكاوى السائقين حول أهمية تنظيم الموقف وتوفير وسائل الراحة لهم حيث وعدهم المحافظ ببحث مطالبهم والعمل على تطوير الموقف وتنظيم العمل به حرصا على مصالح العاملين به .

وقامت اللجنة التى شكلها المحافظ برئاسة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمد ناجى وكيل مديرية التموين بالمرور على الأسواق العامة ومستودعات البوتاجاز لرصد أى تجاوزات حيث تم تحرير عدد 2 محضر لسوبر ماركت بالعمرانية انتهاء صلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار كما تم المرور على أحد المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز للتأكد من جودة رغيف الخبز وبيع أسطوانة البوتاجاز بالسعر المحدد.