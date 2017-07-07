وقال وزير النقل إنه خلال الجمعية تمت المصادقة على تقرير مجلس إداراة الشركة عن العام المالي المنتهي 2016 ، والمصادقة على قائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات .

كما تم استعرض خطة التطوير الخاصة باسطول حيث بلغ عدد الحافلات ( 128 ) حافلة خلال 2011 ووصلت الى 180 حافلة عام 2016منها 79 حافلة عمرها اقل من خمس سنوات وبلغت ارباح الشركة 27.28 مليون جنيه عام 2016 مقابل 20.24 مليون جنيه عام 2015

ووجه وزير النقل بالتوجه الدائم إلى افتتاح خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءه الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للاسطول.