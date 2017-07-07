وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 104 المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 484 المتجهة إلى القصيم، فضلا عن وصول إخطارين من شركة إير كايرو بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 475 المتجهة إلى جدة. وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا آخر من شركة نسمة للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 120 المتجهة إلى تبوك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، وأن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.