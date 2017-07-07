شاركت |مصر للطيران| ممثلة في مكتبها بالعاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة محمد كسبر، في احتفالية نظمها تحالف ستار العالمي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، وذلك بحضور ١٢ من ممثلي الشركات الأعضاء بالتحالف الموجودة في بانكوك، ولفيف من السفراء والإعلاميين ووكلاء وشركات السياحة