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بالصور.. تفاصيل احتفال مصر للطيران بمرور 20 عاما على تأسيس تحالف ستار
07
يوليو
2017
09:43 AM
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شاركت |مصر للطيران| ممثلة في مكتبها بالعاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة محمد كسبر، في احتفالية نظمها تحالف ستار العالمي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، وذلك بحضور ١٢ من ممثلي الشركات الأعضاء بالتحالف الموجودة في بانكوك، ولفيف من السفراء والإعلاميين ووكلاء وشركات السياحة
وعرض التحالف خلال الاحتفالية حجم الدعم الذي يقدمه لأعضائه، والمزايا المختلفة التي يحصل عليها ركاب شركات التحالف بما يجعل تجربة سفرهم أكثر متعة.وقدمت |مصر للطيران| خلال الاحتفالية تذكرتين مجانيتين على خط سير بانكوك - القاهرة هدية للحضور من خلال سحب علني على بعض الجوائز.
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