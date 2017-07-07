وأضاف «المنشاوي» في تصريح لـ«فيتو»: مع قوة الفكرة المشار إليها ظن أفراد الجماعة أنهم الأصلح والأقرب إلى الله وأن لهم حق السلطة والقيادة ومن يخالفهم فهو ضد الإسلام، وبالتالي وضعوا أنفسهم في حالة انعزال عن المجتمع. وتابع: «بعد الثورة انكشف هؤلاء بأنهم طلاب سلطة ولا يوجد لديهم سوى محاولات الإخوان للتمكين لأنفسهم». كان عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المدرج على قوائم الإرهاب، أصدر بيانا أكد خلاله أن وجود الجماعة الإسلامية في شكلها الحالى بلا فائدة، وأن قرار تشكيلها ومن ثم تشكيل حزب البناء والتنمية، لم يفيد الجماعة في شيء، مؤكدا أن وجود جماعات إسلامية لم يكن صوابا.