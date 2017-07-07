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١٠ نصائح للمسافرين لإنهاء «تكشيرة المضيفات»
قدمت المضيفة شيماء الجيلاني، مجموعة نصائح للركاب على متن الطائرة، بشأن التعامل مع المضيفات، خاصة بعد الحملة التي شنها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المضيفات بزعم عدم الابتسامة في وجه المسافر
ووجهت المضيفة كلامها للراكب قائلة: |عزيزي الراكب علشان تبطل تشتكي من أن المضيفات يكشرن في وشك تأكد من التالي: - |مستظرفش| وهي ترحب بك في بداية الرحلة هي لا تبتسم إعجابا بحضرتك فهذه قواعد شغل.- تأكد أن رقم الكرسي الخاص بك على الحرف وأنك لم تصرخ للجلوس بجوار النافذة فليس هذا عمل المضيفة.- تأكد أنك ربطت حزام الأمان ورفعت ظهر الكرسي وفتحت النافذة دون شغب.- تأكد أن المضيفة خلال عرض الوجبة عليك عرضت لحوما أو دواجن، بدلا من الانشغال بسماعة الأذن والادعاء بأنها لم تسمعك خلال طلبك.- تأكد أنك لم تضيع وقتا في |العزومة| على من بجوارك لأن المضيفة تنتظرك ووقتها أصلا ليس ملكا لها.- تأكد أنك ما |بسبست| وأنت تنادي على المضيفة أو لم تستخدم طرقعة الأصابع. - أثناء رد الوجبة تأكد أنك لم تهرج مع المضيفة وتقول لها |طبيخك حلو|.- تأكد أنك لم تجمع كل أطباق من بجوارك في الطائرة وأعطيتها للمضيفة جملة واحدة.- تأكد أنه فور قرب انتهاء الرحلة أنك لم تقف لمحاولة حمل حقائبك وسط نداءات متتالية |اتفضل يا فندم اقعد مكانك كده خطر|. - أثناء النزول من الطائرة لا تحاول ترك رقم تليفونك؛ فالمضيفة تودعك بابتسامة معناها |حسبي الله ونعم الوكيل|.
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