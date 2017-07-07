ووجهت المضيفة كلامها للراكب قائلة: |عزيزي الراكب علشان تبطل تشتكي من أن المضيفات يكشرن في وشك تأكد من التالي: - |مستظرفش| وهي ترحب بك في بداية الرحلة هي لا تبتسم إعجابا بحضرتك فهذه قواعد شغل.- تأكد أن رقم الكرسي الخاص بك على الحرف وأنك لم تصرخ للجلوس بجوار النافذة فليس هذا عمل المضيفة.- تأكد أنك ربطت حزام الأمان ورفعت ظهر الكرسي وفتحت النافذة دون شغب.- تأكد أن المضيفة خلال عرض الوجبة عليك عرضت لحوما أو دواجن، بدلا من الانشغال بسماعة الأذن والادعاء بأنها لم تسمعك خلال طلبك.- تأكد أنك لم تضيع وقتا في |العزومة| على من بجوارك لأن المضيفة تنتظرك ووقتها أصلا ليس ملكا لها.- تأكد أنك ما |بسبست| وأنت تنادي على المضيفة أو لم تستخدم طرقعة الأصابع. - أثناء رد الوجبة تأكد أنك لم تهرج مع المضيفة وتقول لها |طبيخك حلو|.- تأكد أنك لم تجمع كل أطباق من بجوارك في الطائرة وأعطيتها للمضيفة جملة واحدة.- تأكد أنه فور قرب انتهاء الرحلة أنك لم تقف لمحاولة حمل حقائبك وسط نداءات متتالية |اتفضل يا فندم اقعد مكانك كده خطر|. - أثناء النزول من الطائرة لا تحاول ترك رقم تليفونك؛ فالمضيفة تودعك بابتسامة معناها |حسبي الله ونعم الوكيل|.