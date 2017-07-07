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ترحيب حقوقي بحكم حق المحتجز في الاتصال بمحاميه.. «تقرير»
في انتصار جديد لملف الحريات، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وألزمت وزارة الداخلية المصروفات
المبادئ الستةوأكدت المحكمة في أسباب حكمها على ستة مبادئ، تجيز جميعها الحق للمحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، مؤكدة أن هناك ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن؛ فقبضة الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان، حتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار، مشددة على ضرورة التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد.انحياز لحقوق الإنسانوكان لهذا الحكم صدى حقوقي واسع النطاق، فقال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: إن قضاء مجلس الدولة، مستمر في دوره في إقرار الحق والحريات، وانحيازه لحقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن رفضه للطعن المقدم من وزارة الداخلية لإلغاء السماح للمحتجزين بمكالمة مجانية لمحاميهم أو ذويهم، سيعطي المحتجز أو السجين بعض الحقوق التي كانت غير موجودة في وقت سابق. عقوبة بالقانون وأشار رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أنه حال عدم التزام الضابط المختص أو المسئولين عن مصلحة السجون وغيرهم من المعنية بالحكم، يتم مساءلتهم وفقًا للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات.السينما المصرية ومن جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة |ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان|: إن كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، أقرت حق المحتجز في الاتصال بمحاميه، لافتًا إلى أن السينما والدراما المصرية، جسدت ورسخت هذا الحق في أعمال كثيرة.استقلال القضاء وأكد «عقيل» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن رفض المحكمة الإدارية العليا، للطعن المقدم من وزارة الداخلية، ضد حق المحتجزين في مكالمة مجانية، وحزمة من الأحكام التي صدرت مؤخرًا تؤكد استقلال القضاء، وانتصاره للمواطن وليس للسلطة التنفيذية.
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