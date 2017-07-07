يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية:الصغرى العظمى القاهرة 24 35الإسكندرية 25 30مطروح 22 30بورسعيد 23 30دمياط 23 30بلطيم 24 32الإسماعيلية 21 35السويس 22 36العريش 22 32نخل 19 34طابا 21 33الطور 25 33مرسى علم 30 36الغردقة 28 36شرم الشيخ 28 38رفح 21 31كاترين 20 31سيوة 23 34المنيا 22 36الفيوم 23 36رأس سدر 23 35أبو سمبل 27 39وسط الدلتا 24 35أسيوط 22 36سوهاج 24 37الأقصر 26 39أسوان 26 39شلاتين 29 40حلايب 30 38الوادي الجديد 25 38قنا 25 38نويبع 26 35السلوم 20 31