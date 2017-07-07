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«مستثمرو شرم» تطالب البنوك بسرعة منح قروض من صندوق دعم السياحة
طالب هشام علي، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ البنوك المصرية بسرعة منح قروض لأصحاب الفنادق والقرى السياحية لإجراء عمليات الإحلال والتجديد وإجراء الإصلاحات اللازمة للفنادق والقرى السياحية وإعدادها بشكل مناسب لاستقبال الأفواج السياحية، وذلك من صندوق دعم السياحة الذي أعده للبنك المركزي بقيمة 5 مليارات جنيه
وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالصندوق ووضع معايير الإقراض، وأحال تلك الإجراءات إلى البنوك منذ أكثر من شهرين؛ ولكن البنوك لم تقم حتى الآن بمنح أية قروض للمستثمرين رغم تقدم مئات من أصحاب الفنادق للبنوك القومية منذ الإعلان عن إنشاء صندوق السياحة لطلب قروض.وأضاف رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، أن البنوك عندما تم مخاطبتها من قبل الجمعية للاستفسار عن أسباب تأخر صرف القروض من الصندوق الذي تم الإعلان عنه منذ نحو 5 أشهر أفادت بأنها تدرس الحالات التي تقدمت إليها للحصول على قروض الصندوق، مشيرا إلى أن كافة الشروط والمعايير في الإقراض واضحة وأولوية الإقراض للفنادق القديمة التي تهالكت معظم محتوياتها.
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