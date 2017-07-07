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باحثة: مكيفات الطاقة الشمسية بديل اقتصادي للتكييف الكهربي
07
يوليو
2017
03:44 AM
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قالت الدكتورة نجوى خطاب، أستاذ الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث، إن البعض يلجأ لنوع جديد من المكيفات، يتمثل في المكيف المدار بالطاقة الحرارية الشمسية
وأضافت نجوى لـ|فيتو|، أن المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية أكثر استفادة من المكيف الحراري، مشيرة إلى أنه يتم استغلال طاقة الشمس لتسخين بعض المواد وتبريدها مما يستهلك نسبة قليلة من الكهرباء حيث يستهلك المكيف 3 حصان، اثنين ونص كيلو وات في اليوم من الخلايا الشمسية. وتابعت: أنه تم تجريب عمل المكيف بالمركز القومي للبحوث في قسم الطاقة الشمسية وتم عمل أجهزة تكييف للغرف، ولم يتم تسويقها وطرحها بالأسواق وإنما يمكن الحصول عليها بالطلب وفقا لمواصفات المكان، حيث تبلغ تكلفة المكيف بالطاقة الشمسية نصف تكلفة التقليدي.
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