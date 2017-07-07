وقال مصدر قضائي لـ|فيتو|: إن قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف، انتهى من جمع أحكام إشهار الإسلام في مجلدات وأسطوانات مدمجة، وتم الاحتفاظ بها داخل دار المحفوظات، وذلك بهدف الحفاظ على التراث التشريعي.وأضاف المصدر، أن تلك الأحكام كانت موجودة بدفاتر داخل المحاكم مما يعرضها للفقدان والتلف والضياع، مما دفع وزارة العدل إلى الحفاظ على هذا التراث بتجميعها في مجلدات وأسطوانات مدمجة ووضعها بدار المحفوظات، مشيرا إلى أنه كان يتم إشهار الإسلام بحكم قضائي أما الآن فأصبح من خلال مشيخة الأزهر.