وقال النائب في بيانه العاجل، زيادة أسعار المحروقات سوف تؤدي إلى زيادة في كافة أسعار السلع والخدمات وذلك ما يؤثر على كاهل المواطن وتزيد من أعبائه. وطالب بدراوي في بيانه بضرورة توضيح الأسباب لهذه الزيادات متسائلًا: ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات هذا القرار.