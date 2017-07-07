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بيان عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن زيادة أسعار الوقود
07
يوليو
2017
01:45 AM
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تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ببيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بخصوص القرارات التي صدرت مؤخرًا بزيادة أسعار المحروقات
وقال النائب في بيانه العاجل، زيادة أسعار المحروقات سوف تؤدي إلى زيادة في كافة أسعار السلع والخدمات وذلك ما يؤثر على كاهل المواطن وتزيد من أعبائه. وطالب بدراوي في بيانه بضرورة توضيح الأسباب لهذه الزيادات متسائلًا: ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات هذا القرار.
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