

وذكرت مرشحة القارة الإفريقية أنها تشعر بامتنان وعرفان شديد للقادة والرؤساء والوزراء الأفارقة علي دعمهم غير المحدود لترشيحها، وقيامهم بالترويج له مع نظرائهم في الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، مبرزة شعورها بالفخر الشديد من جراء التماسك والتكاتف والتلاحم الذي تلمسه من كافة المسئولين الأفارقة خلف مرشحة قارتهم لهذا المنصب الرفيع، وهو ما يدل علي أن المجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية قادرة علي تخطي أية صعاب وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.

يُذكر أن القمة الأفريقية الأخيرة اعتمدت قراراً جديداً بالإجماع لتوجيه الشكر للحكومات الأفريقية علي دعمها للترشيح الأفريقي الرسمي لمنصب المدير العام لليونسكو، والطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الأفريقية في اليونسكو، والمجموعات الأفريقية وعمداء السلك الدبلوماسي الأفريقي في مختلف العواصم بالقيام بتحركات جماعية للترويج للترشيح ولاستقطاب تأييد مختلف الدول له.



ومن ناحيته، صرح الوزير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية بأن القرار الجديد يدل علي التقدير الكبير الذي تحظي به المرشحة الأفريقية الرسمية للمنصب لدي مختلف القادة والزعماء والوزراء الأفارقة، والتي التقت علي مدار الأشهر الماضية بمعظمهم، حيث أبدوا تقديراً شديداً لإمكانياتها ومؤهلاتها، وبصفة خاصة في أعقاب أدائها الرفيع وشديد التميز في جلسات الاستماع التي تمت لكافة المرشحين لمنصب المدير العام لليونسكو أمام المجلس التنفيذي للمنظمة في أبريل الماضي.



وأضاف الوزير العرابي أنه جار وضع خطة عمل بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة لتنفيذ القرار الأخير للاتحاد الأفريقي، والبدء الفوري في التحرك الجماعي المنصوص عليه في صلب القرار للترويج للترشيح الإفريقي الرسمي لمنصب المدير العام لليونسكو.