اخبار مصر
-
رياضة
- فيدرر وديوكوفيتش يسعيان خلف بريق نقطة المباراة
- الزمالك يواجه الاتحاد السكندري اليوم وعينه على موقعة أهلي طرابلس
- المصري يستأنف اليوم تدريباته استعدادا للإنتاج الحربي
- انطلاق إعداد فريق المنيا للمظاليم.. الإثنين
- إنبي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للطلائع
- «عثماثون طنطا» يترقب مستحقاته في رعاية محمد صلاح
- 3 لاعبين من ناشئي المقاولون مطلوبون في أندية أوروبية
- المريخ يتعاقد مع شولا السكة موسمين
- «عفروتو» يقترب من الانضمام للأسيوطي
- الأهلي يعسكر اليوم في الإسكندرية استعدادا لمواجهة القطن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اليوم.. وزير الكهرباء يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأسعار الجديدة
06
يوليو
2017
09:45 AM
بواسطة
يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تحريك فواتير الكهرباء والأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع