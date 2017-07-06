اليوم.. وزير الكهرباء يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأسعار الجديدة

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تحريك فواتير الكهرباء والأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك