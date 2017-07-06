أقلعت طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن، اليوم الخميس، من مطار القاهرة الدولي بعد تأخر ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب الاشتباكات مع الحوثيين